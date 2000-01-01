Лабузова (Федотова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабузова (Федотова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Федотов Иван Ефимович

Мать: Федотова Елизавета Родионовна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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