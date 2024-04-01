Кондратова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1837

Дочь: Мариамна Антонова

Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев

Рождение ребёнка
20.06.1838

Сын: Кондратов Петр Антонов

Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев

Рождение ребёнка
24.05.1842

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Антон Матвеев

Смерть
Неизвестно
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