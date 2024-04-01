Кондратова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1837
Дочь: Мариамна Антонова
Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев
Рождение ребёнка
20.06.1838
Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев
Рождение ребёнка
24.05.1842
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Кондратов Антон Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно