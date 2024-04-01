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Кондратов Антон Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Матвей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Ольга Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Мария Иванова

Рождение ребёнка
13.02.1837

Дочь: (Кондратова) Мариамна Антонова

Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова

Рождение ребёнка
20.06.1838

Сын: Кондратов Петр Антонов

Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова

Рождение ребёнка
24.05.1842

Дочь: (Кондратова) Елена Антонова

Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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