Кондратов Антон Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратов Матвей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратова Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1837
Дочь: (Кондратова) Мариамна Антонова
Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1838
Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1842
Дочь: (Кондратова) Елена Антонова
Мать ребёнка: Кондратова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно