(Лялина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура)
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ефремовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно