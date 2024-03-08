(Лялина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лялина) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нохрин Николай Ефремович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ефремовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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