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Нохрин Николай Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нохрин Николай Ефремович

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура)

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.08.1949

Дочь: Шишкина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.10.1957

Дочь: Державина Галина Николаеана

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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