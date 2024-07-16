Нохрин Николай Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура)
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1949
Дочь: Шишкина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.10.1957
Дочь: Державина Галина Николаеана
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно