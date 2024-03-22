Хмелевский Тимофей Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Тимофей Ермолаев

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

21.01.1875 ст.

Дата смерти

24.04.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1875 ст.

Отец: Хмелевский Ермил Михайлов

Мать: Хмелевская Акулина Евграфова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение 22 января; восприемники - дьякон Петр Никитин Теремецкий, вдова Матрона Савельева (сц. Сахаровка)
Рождение ребёнка
29.12.1894 ст.

Сын: Хмельнов Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Хмельнова Анна Кирилова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.

Сын: Хмельнов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Хмельнова Анна Кирилова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмельнова Анна Кирилова

Смерть
24.04.1913 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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