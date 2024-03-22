Хмелевский Тимофей Ермолаев
Место рождения
Дата рождения21.01.1875 ст.
Дата смерти24.04.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1875 ст.
Крещение 22 января; восприемники - дьякон Петр Никитин Теремецкий, вдова Матрона Савельева (сц. Сахаровка)
Рождение ребёнка
29.12.1894 ст.
Сын: Хмельнов Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Хмельнова Анна Кирилова
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.
Мать ребёнка: Хмельнова Анна Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмельнова Анна Кирилова
Смерть
24.04.1913 ст.