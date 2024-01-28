Хмельнова Анна Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнова Анна Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Тимофей Ермолаев

Рождение ребёнка
29.12.1894 ст.

Сын: Хмельнов Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Хмелевский Тимофей Ермолаев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.

Сын: Хмельнов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Хмелевский Тимофей Ермолаев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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