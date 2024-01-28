Хмельнова Анна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1894 ст.
Сын: Хмельнов Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Хмелевский Тимофей Ермолаев
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Тимофей Ермолаев
Смерть
Неизвестно