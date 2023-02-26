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Евдоким Леонов

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Леонтий Семёнов

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1830

Дочь: Матрона Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Меркурий Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1833

Дочь: Варвара Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Егор (Георгий) Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1839

Дочь: Дария Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1840

Сын: Нил Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1840

Сын: Никита Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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