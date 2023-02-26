Евдоким Леонов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
До 1811
Отец: Леонтий Семёнов
Мать: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1830
Дочь: Матрона Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Меркурий Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1833
Дочь: Варвара Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1839
Дочь: Дария Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1840
Сын: Нил Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1840
Сын: Никита Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно