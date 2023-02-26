Евдокия Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1830
Дочь: Матрона Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Меркурий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1833
Дочь: Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1839
Дочь: Дария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1840
Сын: Нил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1840
Сын: Никита Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Леонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно