Брюханова Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Брюханов Василий Иванович
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Брюханов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно