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Брюханова Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Брюханов Яков Иванович

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Брюханов Василий Иванович

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Брюханов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Брюханов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюханов Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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