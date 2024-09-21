Долгова (Торгашева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Торгашева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Племянница Федота Леонтьевича Буровлева.
Бракосочетание
27.04.1860

Муж: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1861

Дочь: Долгова Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1863

Дочь: Долгова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1865

Дочь: Долгова Акилина Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1867

Дочь: Долгова Параскева Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1869

Сын: Долгов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: Долгова Фекла Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1873

Дочь: Долгова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Долгова Домна Борисовна

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1876

Сын: Долгов Митрофан Борисович

Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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