Долгова (Торгашева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Племянница Федота Леонтьевича Буровлева.
Бракосочетание
27.04.1860
Рождение ребёнка
04.11.1861
Дочь: Долгова Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1863
Дочь: Долгова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1865
Дочь: Долгова Акилина Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1867
Дочь: Долгова Параскева Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1869
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: Долгова Фекла Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
28.10.1873
Дочь: Долгова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Долгова Домна Борисовна
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1876
Сын: Долгов Митрофан Борисович
Отец ребёнка: Долгов Борис Михайлович
Смерть
Неизвестно