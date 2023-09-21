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Долгов Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Долгов Михаил Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1860

Жена: Долгова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1861

Дочь: Долгова Матрона Борисовна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1863

Дочь: Долгова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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