Долгов Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1842
Отец: Долгов Михаил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1860
Жена: Долгова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1861
Дочь: Долгова Матрона Борисовна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1863
Дочь: Долгова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно