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Белолипецкий Ефим Зеновьев
Белолипецкий Ефим Зеновьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Пол
Мужской
Отец
Белолипецкий Зеновий Фомин
С 1790 по 1793 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Белолипецкий Зеновий Фомин
Мать: не указана
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