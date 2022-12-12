Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти28.04.1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Григорий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1744
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1747
Сын: Савва Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.04.1748
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
28.04.1748