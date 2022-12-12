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Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

28.04.1748

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.06.1744

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1747

Сын: Савва Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
28.04.1748
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
28.04.1748
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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