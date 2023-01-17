Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.06.1744
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1747
Сын: Савва Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно