Дубченко Валентина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1940
Дата смерти10.06.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940
Отец: Богатых Влас
Мать: Дубченко Анна
Рождение ребёнка
31.08.1963
Отец ребёнка: Богатых Михаил -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатых Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатых Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Богатых Михаил -
Смерть
10.06.2010