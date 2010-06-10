Дубченко Валентина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубченко Валентина Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1940

Дата смерти

10.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940

Отец: Богатых Влас

Мать: Дубченко Анна

Рождение ребёнка
31.08.1963

Сын: Богатых Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Богатых Михаил -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатых Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатых Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Богатых Михаил -

Смерть
10.06.2010
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