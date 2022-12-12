Мыздрина Евгения Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина Евгения Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мыздрин Дмитрий Титович

Отец ребёнка: Мыздрин Тит Гаврилович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Титовна

Отец ребёнка: Мыздрин Тит Гаврилович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Тит Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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