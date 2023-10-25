Карганский Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Образование
До ?.08.1794 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Студент Казанской духовной семинарии
Работа или профессия
С 02.09.1794 по 23.05.1799 ст.
Причетник в составе Восьмой Русской духовной миссии в Пекине. Начальник — Софроний (Грибовский), архимандрит (ум. 1814).
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Карганский Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Карганский Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно