Карганский Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карганский Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
До ?.08.1794 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Студент Казанской духовной семинарии
Работа или профессия
С 02.09.1794 по 23.05.1799 ст.
Причетник в составе Восьмой Русской духовной миссии в Пекине. Начальник — Софроний (Грибовский), архимандрит (ум. 1814).
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Карганский Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Карганский Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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