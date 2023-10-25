Карганский Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Карганский Козьма
Посвящение в духовный сан
?.09.1831 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 14.10.1831 по 1842 ст.
Священник Спасской церкви села Ачи.
Упоминание
04.02.1834 ст.
Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упомянут в записи от 04.02.1834 в Христорождественской церкви с. Шармаш Лаишевского уезда венчались Каз.уезда с. Чепчуги Троицкой церкви Дьячек Филипп Иванов, холостой ,20 л. (1813 г.р.) с девицей Лаи... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1835 ст.
Дочь: Карганская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Карганская Анна Антоновна
Десятого числа села Ачей у священника Николая Козьмина Карганского и законной жены его Анны Антоновны родилась дочь Александра.
Работа или профессия
С 1848 по ?.08.1882 ст.
Священник Троицкой церкви села Барских Каратай.
Упоминание
26.05.1882 ст.
От 26-го мая священник села Барских Каратай Николай Карганский, согласно прошению, по старости уволен заштат.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1882