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Терентьев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентьев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Терентьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Федоровна

крестила Елена Силовна Верхотурова
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Терентьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1910

Сын: Терентьев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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