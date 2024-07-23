Терентьев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентьев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1903
Сын: Терентьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Федоровна
крестила Елена Силовна Верхотурова
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Терентьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1910
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно