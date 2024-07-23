Терентьева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1903
Сын: Терентьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Васильевич
крестила Елена Силовна Верхотурова
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Терентьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно