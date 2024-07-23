Терентьева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Терентьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Васильевич

крестила Елена Силовна Верхотурова
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Терентьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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