Шустова Евгения Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти19.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1851
Отец ребёнка: Шустов Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев
Отец ребёнка: Шустов Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Шустов Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Шустов Николай Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шустов Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1875
44 года, от горячки