Шустова Евгения Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Евгения Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

19.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1851

Сын: Шустов Григорий Николаев

Отец ребёнка: Шустов Николай Петров

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев

Отец ребёнка: Шустов Николай Петров

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Шустов Николай Петров

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Шустов Николай Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Филип Николаев

Отец ребёнка: Шустов Николай Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Николай Петров

Смерть
19.02.1875
44 года, от горячки
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