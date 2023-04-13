Yinchal (Wolfenson) (Sokolka) Rachel
Место рожденияJaffa Israel
Дата рождения1912
Дата смерти17.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Sokolka Moshe Avraham
Мать: Sokolka Sara Chana
Jaffa Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher, A.D Gordon School, Tel-Aviv
Смерть
17.12.1994
Tel Hashomer Hospital, Ramat Gan , Israel
Похороны
18.12.1994
Yarkon Cematery, Tel Aviv