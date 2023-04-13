Yinchal (Wolfenson) (Sokolka) Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yinchal (Wolfenson) (Sokolka) Rachel

Место рождения

Jaffa Israel

Дата рождения

1912

Дата смерти

17.12.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Sokolka Moshe Avraham

Мать: Sokolka Sara Chana

Jaffa Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher, A.D Gordon School, Tel-Aviv
Смерть
17.12.1994
Tel Hashomer Hospital, Ramat Gan , Israel
Похороны
18.12.1994
Yarkon Cematery, Tel Aviv
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