Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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