Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виктор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна