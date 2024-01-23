Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Викторович

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