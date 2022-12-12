Севастьянов Аким Савельевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиМежду 1928 и 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Севастьянов Борис Акимович
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Севастьянов Леонид Акимович
Мать ребёнка: Севастьянова Ольга Михайловна
Смерть
Между 1928 и 1937