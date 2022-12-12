Севастьянов Аким Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Аким Савельевич

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884

Дата смерти

Между 1928 и 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Севастьянов Борис Акимович

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга Михайловна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1916

Сын: Севастьянов Леонид Акимович

Мать ребёнка: Севастьянова Ольга Михайловна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1928 и 1937
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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