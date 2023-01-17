Севастьянова (Калмыкова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Калмыкова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1889

Дата смерти

20.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Севастьянов Александр Акимович

Отец ребёнка: не указан

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Севастьянов Борис Акимович

Отец ребёнка: Севастьянов Аким Савельевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1916

Сын: Севастьянов Леонид Акимович

Отец ребёнка: Севастьянов Аким Савельевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.03.1982
Пуршево, Балашиха, Московская область
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