Севастьянова (Калмыкова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1889
Дата смерти20.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Севастьянов Александр Акимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Севастьянов Борис Акимович
Отец ребёнка: Севастьянов Аким Савельевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Севастьянов Леонид Акимович
Отец ребёнка: Севастьянов Аким Савельевич
Смерть
20.03.1982
Пуршево, Балашиха, Московская область