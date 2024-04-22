Кузьминых (Гниломедова) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Дочь: Кузьминых Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Сын: Кузьминых Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Сын: Кузьминых Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Сын: Кузьминых Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Сын: Кузьминых Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Дочь: Кузьминых Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Дочь: Кузьминых Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Дочь: Кузьминых Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Дочь: Кузьминых Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович
Дочь: Кузьминых Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович