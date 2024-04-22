Кузьминых (Гниломедова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Гниломедова) Параскева Петровна

Место рождения

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кузьминых Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Бракосочетание
1910

Муж: не указан

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузьминых Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузьминых Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузьминых Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
14.12.1920

Сын: Кузьминых Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кузьминых Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузьминых Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузьминых Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кузьминых Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кузьминых Григорий Павлович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
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