Сысоев Susoev Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Василий Григорьевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сысоев Susoev Григорий Ульянович

Мать: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич William

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сысоев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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