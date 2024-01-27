Сысоев Susoev Василий Григорьевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сысоев Susoev Григорий Ульянович
Мать: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич William
Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сысоев Тимофей Васильевич
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно