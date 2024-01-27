Сысоев Susoev Григорий Ульянович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1845
Отец: Сысоев Susoev Ульян Степанович
Мать: Сысоева Агафия
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 5 лет живет с родителями и братом Самуилом 2 лет и дедушкой Степаном Лаврентиевичем 75 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сысоев Susoev Иван Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно