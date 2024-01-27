Сысоев Susoev Григорий Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Григорий Ульянович

Сысоев Susoev Григорий Ульянович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сысоев Susoev Ульян Степанович

Мать: Сысоева Агафия

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 5 лет живет с родителями и братом Самуилом 2 лет и дедушкой Степаном Лаврентиевичем 75 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сысоев Susoev Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close