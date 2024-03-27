Абдюш Абдянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюш Абдянов

Место рождения

Карашам

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Абдян Кырымов

Мать: не указана

Карашам
Рождение ребёнка
1839

Сын: Абдюшев Адиатулла (Идиатулла) Мулла

Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса

Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Газыльниса

Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса

Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шамсульниса

Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса

Карашам Свияжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдюшева Хубальниса

Смерть
Неизвестно
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