Абдюш Абдянов
Место рожденияКарашам
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Абдян Кырымов
Карашам
Рождение ребёнка
1839
Сын: Абдюшев Адиатулла (Идиатулла) Мулла
Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса
Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Газыльниса
Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса
Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шамсульниса
Мать ребёнка: Абдюшева Хубальниса
Карашам Свияжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдюшева Хубальниса
Смерть
Неизвестно