Абдюшева (Минкина) Хубальниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюшева (Минкина) Хубальниса

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Уразаев Минка

Мать: Хабиба

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1839

Сын: Абдюшев Адиатулла (Идиатулла) Мулла

Отец ребёнка: Абдюш Абдянов

Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Газыльниса

Отец ребёнка: Абдюш Абдянов

Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шамсульниса

Отец ребёнка: Абдюш Абдянов

Карашам Свияжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдюш Абдянов

Смерть
Неизвестно
Карашам Азелеевской волости Свияжского уезда Казанской губернии
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