Абдюшева (Минкина) Хубальниса
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Уразаев Минка
Мать: Хабиба
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1839
Сын: Абдюшев Адиатулла (Идиатулла) Мулла
Отец ребёнка: Абдюш Абдянов
Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Газыльниса
Отец ребёнка: Абдюш Абдянов
Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шамсульниса
Отец ребёнка: Абдюш Абдянов
Карашам Свияжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдюш Абдянов
Смерть
Неизвестно
Карашам Азелеевской волости Свияжского уезда Казанской губернии