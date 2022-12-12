Умнов Семён Зотович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Умнов Зот Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
отставного рядового Зота Михайловича Умнова сын Семён Зотович 18 лет Артёма Васильевича Окунева дочь Неонила Артемьевна 18 лет. Свидетели: Степан Петрович Умнов Степан Михайлович Шачнев Алексей Василь... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1913
Мать ребёнка: Умнова Неонила Артемьевна
Смерть
Неизвестно