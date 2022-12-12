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Умнов Семён Зотович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Умнов Зот Михайлович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: Умнова Неонила Артемьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
отставного рядового Зота Михайловича Умнова сын Семён Зотович 18 лет Артёма Васильевича Окунева дочь Неонила Артемьевна 18 лет. Свидетели: Степан Петрович Умнов Степан Михайлович Шачнев Алексей Василь... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1913

Сын: Умнов Степан Семёнович

Мать ребёнка: Умнова Неонила Артемьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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