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Лыгун Фёдор Васильевич

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Место рождения

Дороговка, Зерендинский район, Акмолинская область

Дата рождения

29.04.1924

Дата смерти

18.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924

Отец: Лыгун Василий

Мать: Христя (Крестинья) Прокофьевна

Дороговка, Зерендинский район, Акмолинская область
Военная служба
С ?.09.1942 по ?.03.1948
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Командир хозяйственного взвода, ст.сержант, 479 гаубич.артил.дивизия. П/п 14316
Бракосочетание
12.05.1947

Жена: Лыгун Александра Петровна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Номер записи 190 Борзинский районный Загс
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Лыгун Владимир Федорович

Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1950

Сын: Лыгун Фёдор Федорович

Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1954

Дочь: Овчинникова Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Скороходова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
18.08.1969
Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Причина смерти: Остановка сердечной деятельности
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