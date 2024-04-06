Лыгун Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1924
Дата смерти18.08.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924
Отец: Лыгун Василий
Военная служба
С ?.09.1942 по ?.03.1948
Командир хозяйственного взвода, ст.сержант, 479 гаубич.артил.дивизия. П/п 14316
Бракосочетание
12.05.1947
Номер записи 190 Борзинский районный Загс
Рождение ребёнка
Около 1948
Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1950
Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1954
Дочь: Овчинникова Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1960
Дочь: Скороходова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Лыгун Александра Петровна
Смерть
18.08.1969
Причина смерти: Остановка сердечной деятельности