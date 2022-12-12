Авдеева (Кудряшова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Кудряшова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Авдеев Валентин

Отец ребёнка: Авдеев Владимир

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Авдеев Владимир

Смерть
1935
Зеленодольск
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