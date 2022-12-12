Авдеева (Кудряшова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудряшов Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Авдеев Валентин
Отец ребёнка: Авдеев Владимир
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Авдеев Владимир
Смерть
1935
Зеленодольск