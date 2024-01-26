Агапова (Евсеева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Евсеева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Евсеев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапов Александр

Рождение ребёнка
05.11.1925

Дочь: Шихова (Агапова) Нина

Отец ребёнка: Агапов Александр

Рождение ребёнка
20.07.1932

Сын: Агапов Борис

Отец ребёнка: Агапов Александр

Смерть
1974

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