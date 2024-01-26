Агапова (Евсеева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Евсеев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агапов Александр
Рождение ребёнка
05.11.1925
Дочь: Шихова (Агапова) Нина
Отец ребёнка: Агапов Александр
Рождение ребёнка
20.07.1932
Сын: Агапов Борис
Отец ребёнка: Агапов Александр
Смерть
1974