Агапов Борис
Место рожденияс. Убежицы, Богородский р-н, Горьковская обл., Россия
Дата рождения20.07.1932
Дата смерти31.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932
Отец: Агапов Александр
Мать: Агапова (Евсеева) Любовь
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.09.1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агапова (Яшина) Людмила
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агапова (Яшина) Людмила
Смерть
31.05.2009