Агапов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Борис

Место рождения

с. Убежицы, Богородский р-н, Горьковская обл., Россия

Дата рождения

20.07.1932

Дата смерти

31.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932

Отец: Агапов Александр

Мать: Агапова (Евсеева) Любовь

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.09.1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова (Яшина) Людмила

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова (Яшина) Людмила

Смерть
31.05.2009

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