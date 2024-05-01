Чернышова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смерти27.03.1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1742 ст.
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Чернышов Спиридон Кузьмич
Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич
Рождение ребёнка
17.03.1744 ст.
Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Чернышов Афанасий Кузьмич
Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Чернышова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич
Смерть
27.03.1806 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область