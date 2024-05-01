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Чернышова Евдокия Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

27.03.1806 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.02.1742 ст.

Муж: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Чернышов Спиридон Кузьмич

Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1744 ст.

Сын: Чернышов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Чернышов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Чернышов Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Чернышова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Чернышов Кузьма Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.03.1806 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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