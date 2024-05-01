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Чернышов Кузьма Кузьмич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1724 ст.

Дата смерти

Около 1768 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.

Отец: Чернышов Кузьма Климентьевич

Мать: Чернышова Ефимия Семёновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.02.1742 ст.

Жена: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Чернышов Спиридон Кузьмич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1744 ст.

Сын: Чернышов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Чернышов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Чернышов Афанасий Кузьмич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Чернышова Марфа Кузьминична

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Около 1768 ст.
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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