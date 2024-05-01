Чернышов Кузьма Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724 ст.
Дата смертиОколо 1768 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.
Бракосочетание
27.02.1742 ст.
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Чернышов Спиридон Кузьмич
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1744 ст.
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1749 ст.
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Чернышов Афанасий Кузьмич
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Чернышова Марфа Кузьминична
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Ивановна
Смерть
Около 1768 ст.