Мамаев Василий Емельянович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения27.07.1894
Дата смерти17.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
17.09.1894
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)