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Мамаев Василий Емельянович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

27.07.1894

Дата смерти

17.09.1894

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894

Отец: Мамаев Емельян Андреевич

Мать: Мамаева Матрона Ивановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
17.09.1894
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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