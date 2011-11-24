Чепелев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти24.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна
Смерть
24.11.2011