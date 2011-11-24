Чепелев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелев Иван Васильевич

Чепелев Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

24.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
31.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна

Смерть
24.11.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.