Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1949
Дата смерти31.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чепелев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чепелев Иван Васильевич
Смерть
31.12.2009