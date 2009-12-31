Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева (Кавун) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1949

Дата смерти

31.12.2009

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949

Отец: Кавун Сергей Денисович

Мать: Кавун (Степичева) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чепелев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чепелев Иван Васильевич

Смерть
31.12.2009

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