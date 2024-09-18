Гогулина (Попова) Клавдия Гавриилова
Место рождения
Дата рождения11.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1879 ст.
Отец: Попов Гавриил Антипович
Мать: Попова Евдокия Семенова
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Дочь: Гогулина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1904 ст.
Сын: Гогулин Александр Иванович
Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.06.1907
Дочь: Гогулина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев
Рождение ребёнка
12.03.1911
Дочь: Гогулина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно