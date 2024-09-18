Гогулина (Попова) Клавдия Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогулина (Попова) Клавдия Гавриилова

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

11.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1879 ст.

Отец: Попов Гавриил Антипович

Мать: Попова Евдокия Семенова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Муж: Гогулин Иван Васильев

Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Дочь: Гогулина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1904 ст.

Сын: Гогулин Александр Иванович

Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.06.1907

Дочь: Гогулина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев

Рождение ребёнка
12.03.1911

Дочь: Гогулина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гогулин Иван Васильев

Смерть
Неизвестно

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