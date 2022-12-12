Терещенко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Терещенко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Терещенко Николай Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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