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Терещенко Василий Николаевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: Терещенко Николай Васильевич

Мать: Терещенко Мария Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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