Занина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович
Бракосочетание
До 1735
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно