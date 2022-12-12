Занина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Занин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1735

Муж: Занин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Занин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Занин Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Занин Евдоким Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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