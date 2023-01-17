Занин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Занин Евдоким Иванович
Мать: Занина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Занина Ирина
Бракосочетание
До 1763
Жена: Занина Ирина
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Занина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Занина Ирина
Смерть
1806