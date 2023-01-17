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Занин Иван Евдокимович

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Место рождения

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1711 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Занин Евдоким Иванович

Мать: Занина Екатерина

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Занина Ирина

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1763

Жена: Занина Ирина

Место жительства
1763
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Занина Ирина

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Занин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Занина Ирина

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1806
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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