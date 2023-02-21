Занина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1763

Муж: Занин Иван Евдокимович

Место жительства
1763
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Занин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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