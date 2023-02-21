Занина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович
Бракосочетание
До 1763
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Занин Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно