(Пекичева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1889
Дата смерти28.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Отец: Пекин Иван Иванович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.08.1889
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Смерть
28.08.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 29