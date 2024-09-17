(Пекичева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пекичева) Евдокия Ивановна

(Пекичева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1889

Дата смерти

28.08.1892

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
15.08.1889
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Смерть
28.08.1892
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 29

Мы используем куки для улучшения работы сайта.