(Корсунова) Пелагея Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Пелагея Ананьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 211 /, м/к-1887г./ зап.№ 33 /
Крещение
01.10.1887
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 33 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 211 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Никита Павлович и Макия Полидина жена - Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно
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