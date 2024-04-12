(Корсунова) Пелагея Ананьевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 211 /, м/к-1887г./ зап.№ 33 /
Крещение
01.10.1887
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 33 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 211 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Никита Павлович и Макия Полидина жена - Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно